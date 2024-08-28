Таку думку 24 Каналу висловив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що Гроссі усвідомлює наслідки своїх заяв, але свідомо грає роль, вигідну Кремлю. Україна має право на засудження таких дій директора МАГАТЕ.

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За словами голови громадської організації, Гроссі має свій апарат та достатньо інформації, щоб не вестись на "вистави" Росії з уламками українських дронів. Однак його використовують свідомо.

Він свідомо приїхав відіграти свою роль, я думаю, не безплатно. Він розуміє, які наслідки несе його візит, заяви та промови,

– підкреслив Романюк.

Голова громадської організації пояснив, що будь-який директор МАГАТЕ буде заявляти, що біля АЕС не можна вести жодних бойових дій, це і так всім зрозуміло. Саме тому Гроссі, який майже не звинувачує подібними заявами дії українських військових на захист Росії, підігрує Кремлю та російському диктатору Владіміру Путіну.

Він робить це свідомо, використовуючи свій статус та посаду. Безумовно, що українська сторона могла би засудити такі дії директора МАГАТЕ і сказати, що він є маріонеткою, в прямому сенсі, Кремля. Серйозно сприймати його заяви не потрібно,

– наголосив Романюк.