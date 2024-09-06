Андрей Сибига провел первый разговор на посту министра иностранных дел

Новый глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Андрея Сибигу назначили министром иностранных дел 5 сентября. До этого с этой должности уволили Дмитрия Кулебу, который руководил МИД с 2020 года.

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Андрей Сибига провел разговор с Радославом Сикорским

Диалог с Радославом Сикорским был первым официальным телефонным разговором Сибиги на новой должности.

Сегодня утром я провел первый телефонный разговор в должности министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения,

– написал министр.

Сибига отметил, что поблагодарил Польшу за поддержку Украины, проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте и подчеркнул важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Украина и Польша имеют общего врага и общую цель – сохранить наши двусторонние связи крепкими,

– отметил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, в знак уважения министры провели разговор на польском языке. Он также добавил, что с нетерпением ждет возможности вскоре поздравить польского коллегу в Киеве

К слову, ранее Владимир Зеленский объяснил причину отставки Дмитрия Кулебы с должности. По словам президента, главе МИД якобы "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия" среди партнеров.