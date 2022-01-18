Глава МИД Германии в Москве обвинила Лаврова в скоплении войск России возле Украины

Анналена Бербок отреагировала на скопление более 100 тысяч российских военных возле границ Украины. По ее словам, такое количество сил трудно не воспринимать как угрозу.

Об этом глава МИД Германии сообщила на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел России Лавровым, которые состоялись во вторник, 18 января.

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Немецкий дипломат отметила, что "в последние недели более 100 тысяч российских военнослужащих и военная техника были сосредоточены возле Украины без видимой причины".

"Это сложно не рассматривать как угрозу", – подчеркнула глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Войска России возле границ Украины

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

В 2021 году СНБО не видел большой опасности. Правда, в январе Москва начала военные учения в приграничных областях. США выразили обеспокоенность и потребовали объяснений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионная армия.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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