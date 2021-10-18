Глава МИД Германии назвал Лукашенко шефом контрабандистов по отправке нелегалов

В МИД Германии дали самопровозглашенному президенту Белорус очень резкую характеристику. Лукашенко назвали "головой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

Так высказался о Лукашенко министр иностранных дел Германии Гайко Маас. Об этом он заявил перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Ранее Друзьям Путина можно все: безумие Лукашенко грозит даже его сторонникам

Лукашенко использует беженцев для давления, – Лукашенко

Маас отметил, что Лукашенко "использует беженцев, как средство давления на европейские страны". Немецкий дипломат не исключил, что могут ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Беларусь.

Глава МИД Латвии выступил за расширение санкций

Маас прямо упрекнул режима Лукашенко в нарушениях прав человека и заявил, что ситуация в Беларуси – драматическая.

Солидарен с Маасом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он считает, что Евросоюз должен расширить карательные ограничения против Минска. Речь прежде всего про авиакомпанию "Белавиа" и белорусских турагентств.

К теме ЕС готовит новый пакет санкций против режима Лукашенко, – журналист

В Германии расследуют причастность Лукашенко к наплыву мигрантов

Отметим, что ранее в немецких СМИ писали, что страна проводит расследование о причастности Лукашенко к наплыву нелегалов в Европу. Ведь только с августа 2021 года с белорусской территории в Германию попали около 4 тысяч нелегалов.