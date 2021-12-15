Глава МИД Германии "откровенно поговорила" с Лавровым об Украине

У министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был диалог с главой аналогичного ведомства России Сергеем Лавровым. Он произошел 14 декабря.

Бербок в соцсетях сообщила подробности этого разговора. В частности, она подчеркнула, что Россия не смеет нарушать территориальную целостность Украины.

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Бербок говорила с Лавровым об Украине

Краткий отчет германской стороны

Глава внешнедипломатического ведомства Германии в новом правительстве Олафа Шольца Анналена Бербок 14 декабря общалась по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Говорили среди прочего и об угрозе вторжения российской армии в Украину.

По телефонному разговору с российским министром Сергеем Лавровым. Стремилась к честному и открытому обмену мнениями. Нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Нужен прогресс в нормандском формате

– такими короткими фразами Бербок описала разговор с Лавровым в твиттере.

Как оценили разговор в Кремле

В пресс-службе МИД России не умолчали об этом разговоре, но подали его содержание со своими уже привычными циничными акцентами (например о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе).

А еще заявили (в очередной раз), что Запад должен предоставить Москве гарантии безопасности – ни много ни мало, целые юридически оформленные обязательства нерасширения НАТО на Восток.

Новой главе МИД Германии предоставили развернутые разъяснения по поводу безальтернативности минских договоренностей... А также потребности повлиять из-за этого на власти Украины со стороны Германии как страны-участницы нормандского формата,

– написали россияне.

Дипломатическая активность вокруг российской угрозы продолжается

13 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые поговорил по телефону с немецкой коллегой Анналеной Бербок – о России и "Северном потоке-2".

Вот последние важные разговоры только 14 декабря, в которых поднимали эту тему:

Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид поехала в Россию, чтобы сообщить тамошнему руководству об обеспокоенности США из-за силовой эскалации у территории Украины. Намедни с помощницей Энтони Блинкена встретился и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

И в этот же день Владимир Зеленский беседовал с премьер-министром Италии Марио Драги. Политики обсудили безопасность Украины и мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

Тем временем Путин высказал Украине новые нелепые претензии: смотрите видео