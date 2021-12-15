Представительница Белого дома Джен Псаки пообщалась с журналистами, которых очень интересовали темы разговора Донфрид и Лаврова. И раскрыла некоторые подробности, хотя официальных уведомлений о результатах встречи еще не было.
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О чем говорят Донфрид и Лавров
В Белом доме рассказали, о чем поручили поговорить представительнице Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Карен Донфрид с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Карен Донфрид находится в Москве, где встречается с российским руководством, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с силовой эскалацией России вблизи Украины,
– заявила представительница администрации Джо Байдена Джен Псаки.
В целом, по словам Псаки:
- Госпожа Донфрид поехала в Россию, чтобы сообщить местному руководству о беспокойстве США из-за силовой эскалации возле Украины.
- Также представительнице Госдепа дали задание подчеркнуть Лаврову недопустимость такой эскалации.
- А еще Карен Донфрид на переговорах с представителями российских властей отдельно заявит о готовности Вашингтона к участию в дипломатическом разрешении конфликта на Востоке Украины.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила и то, что накануне Донфрид подтвердила руководству Украины приверженность США суверенитету и территориальной целостности нашего государства.
Карен Донфрид уже встречалась в Украине с Дмитрием Кулебой
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 декабря встретился с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид.
- Дипломаты Украины и США дополнительно скоординировали позиции обеих сторон в преддверии визита Донфрида в Россию.
- Также обе стороны согласились в приверженности дипломатическим способам урегулирования ситуации на Донбассе.
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