Речниця Білого дому Джен Псакі поспілкувалася з журналістами, яких дуже цікавили теми розмови Донфрід та Лаврова. І розкрила деякі подробиці, хоча офіційних повідомлень про результати зустрічі ще не було.

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Про що говорять Донфрід та Лавров

У Білому домі розповіли, про що доручили поговорити представниці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити наше занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією Росії поблизу України,

– заявила речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі.

Загалом, за словами Псакі:

Пані Донфрід поїхала до Росії, аби повідомити тамтешньому керівництву про занепокоєння США через силову ескалацію біля України.

США через силову ескалацію біля України. Також представниці Держдепу дали завдання наголосити Лаврову на неприпустимості такої ескалації.

такої ескалації. А ще Карен Донфрід переговорах із представниками російської влади окремо заявить про готовність Вашингтона до участі у дипломатичному розв'язанні конфлікту на Сході України.

Речниця Білого дому нагадала й про те, що напередодні Донфрід підтвердила керівництву України відданість США суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

Карен Донфрід вже зустрічалася в Україні з Дмитром Кулебою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 13 грудня зустрівся з помічницею державного секретаря США Карен Донфрід.

Дипломати України та США додатково скоординували позиції обох сторін напередодні візиту Донфрід до Росії.

Також обидві сторони погодилися щодо відданості дипломатичним способам врегулювання ситуації на Донбасі.

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