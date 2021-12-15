Речниця Білого дому Джен Псакі поспілкувалася з журналістами, яких дуже цікавили теми розмови Донфрід та Лаврова. І розкрила деякі подробиці, хоча офіційних повідомлень про результати зустрічі ще не було.
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Про що говорять Донфрід та Лавров
У Білому домі розповіли, про що доручили поговорити представниці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити наше занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією Росії поблизу України,
– заявила речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі.
Загалом, за словами Псакі:
- Пані Донфрід поїхала до Росії, аби повідомити тамтешньому керівництву про занепокоєння США через силову ескалацію біля України.
- Також представниці Держдепу дали завдання наголосити Лаврову на неприпустимості такої ескалації.
- А ще Карен Донфрід переговорах із представниками російської влади окремо заявить про готовність Вашингтона до участі у дипломатичному розв'язанні конфлікту на Сході України.
Речниця Білого дому нагадала й про те, що напередодні Донфрід підтвердила керівництву України відданість США суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.
Карен Донфрід вже зустрічалася в Україні з Дмитром Кулебою
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба 13 грудня зустрівся з помічницею державного секретаря США Карен Донфрід.
- Дипломати України та США додатково скоординували позиції обох сторін напередодні візиту Донфрід до Росії.
- Також обидві сторони погодилися щодо відданості дипломатичним способам врегулювання ситуації на Донбасі.
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