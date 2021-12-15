Бербок у соцмережах повідомила подробиці цієї розмови. Зокрема, вона наголосила Лаврову, що Росія не сміє порушувати територіальну цілісність України.

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Бербок говорила з Лавровим про Україну

Короткий звіт німецької сторони

Глава зовнішньодипломатичного відомства Німеччини у новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок 14 грудня спілкувалася телефоном із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Говорили серед іншого і про загрозу вторгнення російської армії в Україну.

Щодо телефонної розмови з російським міністром Сергієм Лавровим. Прагнула чесного та відкритого обміну думками. Не можна порушувати територіальну цілісність України. Потрібен прогрес у нормандському форматі,
– такими короткими фразами Бербок описала розмову з Лавровим у твітері.

Як оцінили розмову у Кремлі

У пресслужбі МЗС Росії не замовчали цю розмову, але подали її зміст зі своїми вже звичними цинічними акцентами (як-от про "внутрішньоукраїнський конфлікт" на Донбасі).

А ще заявили (вкотре), що Захід має надати Москві гарантії безпеки – не мало не багато, аж цілі юридично оформлені зобов'язання нерозширення НАТО на Схід.

Новій главі МЗС Німеччини надали розгорнуті роз'яснення щодо безальтернативності мінських домовленостей... А також потреби у впливі через це на владу України з боку Німеччини як країни-учасниці нормандського формату,
написали росіяни.

Дипломатична активність навколо російської загрози триває

Ось крайні важливі розмови тільки 14 грудня, у яких порушували цю тему:

Тим часом Путін висловив Україні нові безглузді претензії: дивіться відео