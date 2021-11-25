Глава МИД Германии считает нецелесообразным членство Украины в НАТО: эксперт объяснил почему

Новое правительство Германии готово поддерживать движение Украины к членству в Евросоюзе. Однако оно пока не одобряет вступление государства в Североатлантический альянс.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. По его мнению, в политике в отношении Украины Германия и в дальнейшем будет держаться курса предыдущего правительства.

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По его словам, для нас важными являются решения нового Министра иностранных дел Анналены Бербок. Она пока не поддерживает членство Украины в Североатлантическом альянсе, поскольку оно "не вовремя".

Вряд ли НАТО пополнит свои ряды страной, которая имеет активный военный конфликт с Россией. Поэтому Бербок просто высказала то, что думает большая часть немецкой элиты. Андреас Умланд Эксперт Украинского института будущего

Он пояснил, что Украине сейчас нужно искать другие способы повысить свою национальную безопасность. Поскольку Североатлантический альянс не приобщает к себе государств, имеющих конфликты.

"Есть пример Грузии, которая была готова к вступлению в НАТО значительно раньше, чем Украина. Кроме того, имела многолетнюю большую поддержку населения по присоединению к альянсу. Впрочем сейчас в Грузии отсутствует даже план действия по членству", - рассказал эксперт.

Справка. Осложнением в отношениях между НАТО и Грузией стало присутствие российских вооруженных сил на территории Грузии в результате многочисленных конфликтов. В частности войны в Южной Осетии 2008 года.

В то же время Умланд не считает, что немецкий политикум – против вступления Украины в НАТО и ЕС. Поскольку существует официальная перспектива членства, которая зафиксирована в декларации Бухарестского саммита 2008 года.

К сожалению, вступление в НАТО произойдет только тогда, когда оно уже не будет так нужно. То есть тогда, когда уже каким-то образом разрешится российско-украинский конфликт,

– подчеркнул эксперт.

Однако в Европейский Союз Украине вступить проще. Вопрос о вступлении возникнет сразу же, как только государство полностью выполнит соглашение об ассоциации.

Эксперт рассказал о политике нового правительства Германии в отношении Украины: смотрите видео

Украина и членство в НАТО