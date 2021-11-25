Глава МИД Германии считает нецелесообразным членство Украины в НАТО: эксперт объяснил почему
Источник:24 канал
Новое правительство Германии готово поддерживать движение Украины к членству в Евросоюзе. Однако оно пока не одобряет вступление государства в Североатлантический альянс.
Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. По его мнению, в политике в отношении Украины Германия и в дальнейшем будет держаться курса предыдущего правительства.
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По его словам, для нас важными являются решения нового Министра иностранных дел Анналены Бербок. Она пока не поддерживает членство Украины в Североатлантическом альянсе, поскольку оно "не вовремя".
Он пояснил, что Украине сейчас нужно искать другие способы повысить свою национальную безопасность. Поскольку Североатлантический альянс не приобщает к себе государств, имеющих конфликты.
"Есть пример Грузии, которая была готова к вступлению в НАТО значительно раньше, чем Украина. Кроме того, имела многолетнюю большую поддержку населения по присоединению к альянсу. Впрочем сейчас в Грузии отсутствует даже план действия по членству", - рассказал эксперт.
Справка. Осложнением в отношениях между НАТО и Грузией стало присутствие российских вооруженных сил на территории Грузии в результате многочисленных конфликтов. В частности войны в Южной Осетии 2008 года.
В то же время Умланд не считает, что немецкий политикум – против вступления Украины в НАТО и ЕС. Поскольку существует официальная перспектива членства, которая зафиксирована в декларации Бухарестского саммита 2008 года.
К сожалению, вступление в НАТО произойдет только тогда, когда оно уже не будет так нужно. То есть тогда, когда уже каким-то образом разрешится российско-украинский конфликт,
– подчеркнул эксперт.
Однако в Европейский Союз Украине вступить проще. Вопрос о вступлении возникнет сразу же, как только государство полностью выполнит соглашение об ассоциации.
Эксперт рассказал о политике нового правительства Германии в отношении Украины: смотрите видео
Украина и членство в НАТО
- Украине еще в 2008 году обещали членство в НАТО. В то же время по состоянию на 2021 год этого не произошло. Тем временем украинские территории захватила Россия.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 ноября 2021 года заявил, что сейчас страны-члены НАТО не достигли консенсуса для полноправного членства Украины в альянсе. Чтобы войти в НАТО, необходимо соответствовать стандартам альянса.
- В то же время более 50% украинцев сейчас поддерживают вступление в Североатлантический альянс.