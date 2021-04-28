Глава МИД Ирана будет давать объяснения из-за утечки данных о крушении самолета МАУ
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф будет отчитываться перед парламентом из-за крушения самолета МАУ. Чиновник должен объяснить, как произошла утечка информации относительно расследования.
Источник:Tasnim
Заслушает Зарифа комиссия по вопросам нацбезопасности и внешней политики иранского парламента. Главная тема – "как файл просочился в СМИ".
К теме Украина не поверит какой-либо озвученной, но не подтвержденной версии, – МИД о катастрофе МАУ
Запись с Зарифом обнародовали американские СМИ
Недавно издание The New York Times сообщило, что имеет в распоряжении запись с Зарифом и журналистом Сайдом Лейлазом.
Якобы слова иранского министра свидетельствуют о том, что в Тегеране с самого начала знали настоящую причину авиакастрофы. Однако в течение первых дней держали ее в тайне. Зариф утверждал, что опубликовать ложный отчет его заставило военное руководство страны.
Данилов считает, что самолет сбили преднамеренно
Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что считает, что Тегеран умышленно сбил украинский самолет. Ведь таким образом остановили ексалацию между Ираном и США. Той же ночью, когда произошла катастрофа, иранские военные обстреляли американские военные базы в Ираке.
Главное об авиакатастрофе самолета МАУ
- Пассажирский самолет МАУ сбили 8 января 2020 года в Иране двумя ракетами.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Все они погибли.
- Лишь 5 января 2021 года Тегеран передал Киеву технический отчет относительно катастрофы.
- Иран признал, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки.
- В МИД Украины документ раскритиковали.
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