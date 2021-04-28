Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф будет отчитываться перед парламентом из-за крушения самолета МАУ. Чиновник должен объяснить, как произошла утечка информации относительно расследования.

Заслушает Зарифа комиссия по вопросам нацбезопасности и внешней политики иранского парламента. Главная тема – "как файл просочился в СМИ".

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Запись с Зарифом обнародовали американские СМИ

Недавно издание The New York Times сообщило, что имеет в распоряжении запись с Зарифом и журналистом Сайдом Лейлазом.

Якобы слова иранского министра свидетельствуют о том, что в Тегеране с самого начала знали настоящую причину авиакастрофы. Однако в течение первых дней держали ее в тайне. Зариф утверждал, что опубликовать ложный отчет его заставило военное руководство страны.

Данилов считает, что самолет сбили преднамеренно

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что считает, что Тегеран умышленно сбил украинский самолет. Ведь таким образом остановили ексалацию между Ираном и США. Той же ночью, когда произошла катастрофа, иранские военные обстреляли американские военные базы в Ираке.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала