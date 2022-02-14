Глава МИД Италии может посетить Москву и Киев на этой неделе, – СМИ

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо намерен посетить Киев и Москву уже на этой неделе. В МИД государства-агрессора уверяют, что визит "прорабатывается".

О визите Ди Майо сообщили российские СМИ со ссылкой на итальянскую La Stampa. Глава МИД должен прибыть в Киев и Москву из-за ситуации с войсками у границы.

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В российском МИДе говорят, что работают над визитом

В российском МИД визит пока официально не подтвердили. Однако источники в дипведомстве рассказали журналистам, что вопрос сейчас прорабатывают.

Италия может увеличить контингент в Восточной Европе

Также СМИ пишут что Италия может прислать 2 тысячи своих военных в страны Восточной Европы – Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию. Это произойдет, если решение об усилении присутствия контингента Альянса примут на встрече министров обороны стран НАТО 16 – 17 февраля.

Вместе с тем, новая военная миссия должна получить одобрение итальянского парламента. Также разрешение должно поступить от стран, принимающих контингент.

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