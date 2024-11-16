Новый глава МИД Японии прибыл в Украину

Новый министр иностранных дел Японии 16 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Такэси Ивая встретится с Андреем Сибигой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo.

Смотрите также Украина получит от Японии 150 миллионов долларов на восстановление

Министр иностранных дел Японии прибыл в Украину

В министерстве иностранных дел Японии подтвердили, что Такэси Ивая совершил визит в Украину для переговоров с официальными лицами. В частности, встречи с Андреем Сибигой.

Япония будет продолжать продвигать решительную поддержку Украины и строгие санкции против России,

– подчеркнули в МИД.

Также отметили, что министр проинформирует об усилиях Японии, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, и обменяется мнениями со своим украинским коллегой с целью продолжения тесного двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Япония выразит серьезную обеспокоенность последними событиями в военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, включая отправку солдат КНДР в Россию. Также глава МИД обменяется с украинскими коллегами откровенными взглядами на текущую ситуацию.

Кроме того, стороны поговорят о государственно-частном сотрудничестве с целью реабилитации и реконструкции Украины, включая усилия, направленные на проведение Конференции по вопросам противоминной деятельности в Украине, которая состоится в Японии в следующем году.

Журналисты отметили, что это первый визит японского министра после того, как в прошлом месяце премьером стал Шигеру Ишиба. Также издание пишет, что представитель министерства сообщал о якобы возможных переговорах с президентом Владимиром Зеленским.