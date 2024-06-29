Глава МИД Польши рассказал, как Запад может победить Путина игрой на эскалацию

Глава министерства иностранных дел Польши рассказал, что Россия не является непобедимой. Но он предположил, что будет, если Путин выиграет войну в Украине.

Радослав Сикорский рассказал, выступая с лекцией в британском Фонде Дитчли, что Запад все еще может победить Владимира Путина.

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Что сказал Сикорский о войне

Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин "выиграет эту войну, если мы его не остановим".

Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выигрываем, а они проигрывают". Мне нравится такой подход,

– заявил Сикорский.

Он объяснил, что для преимущества над Россией, надо заново научиться выигрывать в игре на эскалацию.

"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока что мы доказываем, что он прав", – заявил глава МИД Польши.

Сикорский также отметил, что Путин жалеет из-за распада Советского Союза и решил провести матч-реванш, бросая вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".

Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать,

– заявил Сикорский.

Он пояснил, что в случае, если Россия победит, то хроническая нестабильность распространится не только на Европу, а на весь мир, давая дополнительное топливо для глобальной коалиции диктатур.

Кстати, Польша и страны Балтии уже призвали ЕС построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью.