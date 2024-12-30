Представительский визит: почему важно восстанавливать дипломатические отношения с Сирией

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой в Дамаске. Сирия видит в нашей стране партнера, а Украина же таким образом своеобразным путем борется против российской агрессии.

Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Украина и другие страны будут пытаться убедить Сирию не сотрудничать с Россией. В то же время заявление новой власти о желании сохранить связи с Кремлем может может может измениться.

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Почему важно восстанавливать дипломатические отношения с Сирией

По словам политолога, визит Сибиги был действительно представительным. Украине стоит наладить отношения с новой властью, а Сирия показала, что рассматривает нашу страну как важного партнера.

Визит направлен на то, чтобы убедить новую сирийскую власть не доверять России и не поддерживать с ней никаких отношений,

– подчеркнул Рейтерович.

В то же время новая власть Сирии заявила, что все сирийское оружие имеет российское происхождение, а многими электростанциями управляют российские эксперты, поэтому новый лидер страны не хочет полностью разрывать отношения с Россией.

Однако это, по мнению политолога, зависит не только от Сирии, но и от стран, которые сейчас налаживают с ней отношения.

Это и Турция, и западные страны. Если новая власть Сирии получит от этих "игроков" четкий намек или указание, что присутствие российских баз в стране является нежелательным, она может изменить свой подход,

– пояснил он.

Также заявление можно трактовать как попытку торгов и намеков, чтобы страны что-то предложили Сирии. Новая власть могла бы забрать все российское оружие себе, но в то же время россияне уже понемногу его вывозят. То есть сама Россия еще не знает, какая будет позиция у лидера Сирии.

Еще один интересный момент - пребывание Башара Асада в России, куда он вывез большое количество денег с собой. Новая власть Сирии может потребовать их возвращения для компенсации и тогда страна-агрессор не будет иметь средств на содержание своих баз.

Рейтерович отметил, что очевидно, кто сейчас будет помогать экономически и финансово новой сирийской власти. Это, опять же, будет Турция и Запад, поэтому главное создать взаимосвязь между этой помощью и присутствием российский военных баз в Сирии.

Кстати, Сибига после визита сообщил, что Украина готова открыть новую страницу в двусторонних отношениях с Сирией и стремится к созданию совместных предприятий, налаживание производства промышленных и продовольственных товаров, обмен технологиями, взаимодействие в сферах кибербезопасности и защиты информации.