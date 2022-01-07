Глава МИД Великобритании планирует вскоре посетить Украину
Источник:24 канал
Британский министр Элизабет Трасс заявила, что в ближайшее время намерена приехать в Украину. Ее визит запланирован на конец января.
Глава МИД Великобритании отметила, что поездка будет связана со стягиванием российских войск к украинским границам. Об этом дипломат сообщила во время выступления в парламенте.
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Украина – самый важный приоритет
Лиз Трасс назвала Украину важнейшим приоритетом и предостерегла от любых уступок России.
Любое дальнейшее военное вторжение в Украину приведет к масштабным последствиям, в том числе скоординированных санкций, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России,
– сказала министр.
Дипломат подчеркнула, что Британия работает с партнерами над санкциями, в которые входят "меры с сильным влиянием, направленные на российский финансовый сектор и отдельных лиц".
По словам главы МИД, нет оправдания агрессивной позиции России, и для продвижения Путин должен пойти на деэскалацию. Элизабет Трасс добавила, что Великобритания не намерена мириться с российской кампанией по дестабилизации демократических соседей.
Лондон против "Северного потока-2"
Она напомнила, что Лондон выступает против скандального российского газопровода "Северный поток-2".
Я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта... Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа,
– подытожила дипломат.
Угроза вторжения России в Украину
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.