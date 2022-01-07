Глава МИД Великобритании планирует вскоре посетить Украину

Британский министр Элизабет Трасс заявила, что в ближайшее время намерена приехать в Украину. Ее визит запланирован на конец января.

Глава МИД Великобритании отметила, что поездка будет связана со стягиванием российских войск к украинским границам. Об этом дипломат сообщила во время выступления в парламенте.

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Украина – самый важный приоритет

Лиз Трасс назвала Украину важнейшим приоритетом и предостерегла от любых уступок России.

Любое дальнейшее военное вторжение в Украину приведет к масштабным последствиям, в том числе скоординированных санкций, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России,

– сказала министр.

Дипломат подчеркнула, что Британия работает с партнерами над санкциями, в которые входят "меры с сильным влиянием, направленные на российский финансовый сектор и отдельных лиц".

По словам главы МИД, нет оправдания агрессивной позиции России, и для продвижения Путин должен пойти на деэскалацию. Элизабет Трасс добавила, что Великобритания не намерена мириться с российской кампанией по дестабилизации демократических соседей.

Лондон против "Северного потока-2"

Она напомнила, что Лондон выступает против скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта... Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа,

– подытожила дипломат.

Угроза вторжения России в Украину

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