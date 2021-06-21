Глава МИД Венгрии пожаловался на украинский "Миротворец"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерским политикам и представителям, которые присутствуют в базе "Миротворец", грозит месть. Он считает существование такого списка отдельной проблемой.
Заявления политика по этому вопросу прозвучали во время дебатов в ПАСЕ в ответ на вопрос депутата Венгрии Барны Зигмонда. Он попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.
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По словам Сийярто, существование "Миротворца" является проблемой. В частности, это "список врагов", которые должны быть наказаны.
Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но у тех, кто живет в Украине, больше оснований бояться,
– подчеркнул министр.
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Сийярто также заверил членов ПАСЕ, что существование "Миротворца" создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в Европарламент по венгерской квоте.
"Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и незащищенная", – заявил министр.
"Миротворец": что известно
- Сайт "Миротворец" создали еще в 2014 году. Это неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
- Ресурс составляет и публикует базу, где указаны персональные данные людей, которых считают сепаратистами или "агентами Кремля".
- В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.