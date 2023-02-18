Говорил с "белорусскими партнерами" о войне: как скандальный Сийярто объясняет визит в Минск

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прокомментировал свой визит в Беларусь. Он уверяет, что прибыл в Минск, чтобы обсудить "обеспечение немедленного мира".

Петер Сиярто заявил, что во время своего визита он призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению войны или ее расширению.

Смотрите также Глава МИД Венгрии поехал уговаривать Лукашенко уклониться от участия в войне, – Свитан

Что сказал глава МИД Венгрии

Он утверждает, что во время визита обратился к представителям диктаторского режима Беларуси с "мирным призывом".

Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или к географическому расширению войны,

– добавил глава венгерского дипломатического ведомства.

Министр также опроверг слухи, что он провел в Беларуси переговоры с россиянами.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров, ни с кем, кроме белорусских собеседников" – добавил Сиярто.

Что известно о визите в Беларусь