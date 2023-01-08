Глава Минфина Германии, дававший Украине несколько часов, влип в криминальный скандал

Министру финансов Германии Кристиану Линднеру грозит уголовное преследование. Вскоре германский политик может потерять депутатский иммунитет.

Линднер обвиняется в сокрытии факта взятия кредита на покупку частного дома. Он взял еще один кредит в том же банке, из-за чего ему теперь грозит уголовное преследование за получение льгот.

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Глава Минфина взял кредит на покупку дома

Отдел по борьбе с коррупцией берлинской прокуратуры сейчас изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование.

Представитель прокуратуры заявил, что это обычная практика в таких случаях и что это не означает, что есть первоначальное подозрение. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

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