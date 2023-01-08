Глава Минфина Германии, дававший Украине несколько часов, влип в криминальный скандал
Источник:Tagesspiegel
Министру финансов Германии Кристиану Линднеру грозит уголовное преследование. Вскоре германский политик может потерять депутатский иммунитет.
Линднер обвиняется в сокрытии факта взятия кредита на покупку частного дома. Он взял еще один кредит в том же банке, из-за чего ему теперь грозит уголовное преследование за получение льгот.
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Глава Минфина взял кредит на покупку дома
Отдел по борьбе с коррупцией берлинской прокуратуры сейчас изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование.
Представитель прокуратуры заявил, что это обычная практика в таких случаях и что это не означает, что есть первоначальное подозрение. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
Линднер давал Украине несколько часов в войне с Россиейи
- Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в марте 2022 года рассказал, что в начале полномасштабного нападения России некоторые немецкие политики вели себя так, будто наша страна уже проиграла.
- В частности, глава Минфина Германии Линднер с вежливой улыбкой. сказал, что Украине осталось всего несколько часов. Он считал, что Россия быстро оккупирует Украину и поставит свое марионеточное правительство.
- Поэтому Линднер считал, что Украине нет смысла снабжать оружием, а также никакого результата от санкций против России не будет. Но теперь глава немецкого Минфина изменил мнение.
- По его словам, Россия разрушена и морально, и экономически и в военном плане. Также он подчеркнул, что союзники должны сделать все, чтобы выдержка Украины оставалась сильнее злобы, которая происходит от Владимира Путина. Линднер призвал давить на Путина.