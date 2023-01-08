Лінднера звинувачують у приховуванні факту взяття кредиту на купівлю приватного будинку. Він взяв ще один кредит у тому самому банку, через що йому тепер загрожує кримінальне переслідування за отримання пільг.

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Глава Мінфіну взяв кредит на купівлю будинку

Відділ боротьби з корупцією берлінської прокуратури зараз вивчає питання про зняття з Лінднера депутатського імунітету, щоб мати можливість провести офіційне розслідування.

Представник прокуратури заявив, що це звичайна практика у таких випадках і що це не означає, що є первісна підозра. Очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом.

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