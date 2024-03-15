Уже официально: министр обороны Литвы решил уйти в отставку

Днем 15 марта премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила важное заявление. В нем говорилось об отставке министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила прошение министра национальной обороны страны Арвидаса Анушаускаса об отставке. Об этом официально сообщили в литовском правительстве.

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Арвидас Анушаускас уходит в отставку

Премьер Литвы получила заявление об отставке действующего главы оборонного ведомства страны Арвидаса Анушаускаса. Эту информацию подтверждает пресс-служба правительства Литвы.

Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение об отставке от министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса,

– говорится в сообщении правительства Литвы.

Однако для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. По предварительной информации, они встретятся, чтобы обсудить этот вопрос, уже в эту субботу, 16 марта.

Кроме того, там добавили, что все комментарии относительно решений премьер-министра будут обнародованы уже в понедельник, 18 марта. Заметим также, что ранее СМИ связывали такое решение с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США.

Вероятно, на должность нового министра могут предложить кандидатуру действующего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы. Речь идет о Лауринасе Кащюнасе.

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