Россия застряла в Украине, – глава Минобороны Польши спрогнозировал продолжительность войны

Быстрее окончание войны – в интересах Украины и всего цивилизованного мира. Россия, начав полномасштабную агресию, не смогла завоевать Киев через несколько дней, поэтому застряла в Украине.

Об этом сказал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя срок окончания войны в Украине. Он сказал, что война еще может продолжаться месяцами, ведь Россия застряла в Украине как в свое время в Афганистане.

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Агрессия Путина изменила среду безопасности в мире

Блащак объяснил, что кремлевский режим не может просто так выйти из войны, потому что тогда Россия признает ошибочность своего решения.

Это скорее вопрос месяцев, а не недель. Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время выход из войны сейчас означал бы признание Кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения,

– сказал польский министр.

По его словам, "жестокая агрессия Путина изменила среду безопасности в мире". Он подчеркнул, что скорейшее прекращение этой войны – в интересах Украины, Польши и справедливого мира.

Украина выиграла первый этап войны

Мариуш Блащак заявил, что Украина выиграла первый этап этой войны, оттеснив оккупантов с Севера. "Они (украинцы – 24 Канал) оттеснили россиян от Киева, остановили их на Востоке и успешно удерживают длинную линию фронта", – отметил министр.

Он добавил, что Россия потерпела неудачу и так называемая "спецоперация", которая должна была завершиться через несколько дней, втянула россиян в продолжительный конфликт. Как сказал Блащак, эта война дискредитировала Россию на международном уровне.

Польский министр связывает неудачи россиян с героизмом и стойкостью украинского народа и поддержкой Запада.

"Сохранение этой поддержки является единственным путем к победе и поддержанию фундаментальных принципов международного права в отношениях между государствами", – резюмировал Блащак.

Отметим, что 16 марта президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна вскоре передаст Украине четыре боевых самолета МиГ-29 в полную эксплуатацию. Также 13 самолетов МиГ-29 получит от Словакии. Впрочем, самой важной для Украины является передача американских истребителей F-16, которые США пока отказываются предоставлять нашему государству.