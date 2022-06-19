Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева клоуном в ответ на угрозы

Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген прокомментировал абсурдные заявления Медведева в соцсетях.

Бывший дипломатический советник немецкой эксканцлера Ангелы Меркель назвал Дмитрия Медведева клоуном. Это произошло на международном симпозиуме в Киле.

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Да, заместитель председателя совета безопасности России когда-то считался якобы "либеральным" политиком. В последнее время тот стал регулярно делать резкие заявления об Украине и Западе. Теперь претендует на звание главного "ястреба" российского режима.

Например, 15 июня он размечтался, что через два года Украина не будет существовать.

Медведев сегодня – клоун. Извините, что я должен произнести это вслух,

– сказал Гойсген.

Что именно написал Медведев

"Меня часто спрашивают, почему мои сообщения у телеграмм так резки. Отвечаю – я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все для их исчезновения", – писал он.

Хотя нам тоже непонятно, почему Медведев ненавидит свои сообщения в телеграмме. Вероятно, там "зашифрованы" тайные послания в США.

Так, бывший глава России заявил, что "США в ответ на "спецоперацию" России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристские настроения, чтобы Киев сражался до последнего украинца".

Реакция ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что если бы у российского империализма было лицо, то им был бы Медведев.

Ранее там иронизировали по поводу агрессивной риторики Медведева. Там говорили, что "в него вселился дух Жириновского".

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