Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Мудрак уходит в отставку

Лариса Мудрак, которая возглавляет наблюдательный совет УКФ, подала заявление об отставке. На посту она пробыла менее двух месяцев.
Как сообщила Лариса Мудрак, написала заявление на увольнение еще 4 июня. Она отметила, что несмотря на ее освобождение, дирекция может продолжить работу по выдаче грантов.
К теме Некоторые выводы аудита УКФ не совсем хорошие, – Ткаченко
Мудрак призвала других членов наблюдательного совета уйти
Лариса Мудрак проработала в должности главы Наблюдательного совета УКФ менее двух месяцев. Ее назначили в апреле, после того как предыдущий глава Михаил Захаревич сложил полномочия.
Как председатель Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда я сложила полномочия "учитывая сложившуюся ситуацию и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда",
– написала Мудрак в фейсбуке.
В то же время она подчеркнула, что кризис начался задолго до ее прихода. Лариса Мудрак также рассказала, что призвала других членов наблюдательного совета подать в отставку. К этому прислушалась только Екатерина Чуева.
В случае, если самоотвод членов Наблюдательного Совета будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава, сообщили в УКФ.
Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что ситуация непростая и как выход видит самоотвод других двух членов наблюдательного совета.
К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов Наблюдательного Совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ,
– отреагировал Ткаченко.
Что такое Украинский культурный фонд?
Это государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развитию культуры. Она оказывает государственную финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий. Поддержка проектов УКФ происходит на конкурсной основе.
Информация с сайта УКФ.
Что известно о Ларисе Мудрак
Данные из Википедии
- Лариса Мудрак – общественный деятель, медиаэксперт, публицист.
- Была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины.
- Лариса Мудрак является лауреатом общенациональной программы "Человек года" в номинации "Журналист года в области печатных СМИ".