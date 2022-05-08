Глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев

Глава Бундестага Федеративной Республики Германия Бербель Бас в воскресенье, 8 мая, приехала в Киев. Цель ее визита – чествование памяти всех жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщил руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса. Он отметил, что в ходе визита Басс проведет политические переговоры.

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Новость о том, что Бербель Басс планирует приехать в Киев и встретиться с украинскими политиками, стало известно 5 мая. Сегодня Энрико Брисса подтвердил приезд главы немецкого парламента.

Глава Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов, а также проведет политические переговоры,

– написал он.