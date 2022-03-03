Глава Николаевщины просит помощи у жителей: нужно забрать технику оккупантов

В Николаевской области простаивает большое количество техники, которую бросили оккупанты. Ее хотят забрать, чтобы использовать против врага.

Но есть маленькая неувязка. Техники больше, чем людей, которые могут на ней ездить. Поэтому Виталий Ким просит местных жителей, которые сейчас "на охоте" о небольшой помощи.

Важно Мэр Николаева показал еще больше захваченной техники врага и убитых оккупантов

Прошу всех, кто там по полям на охоте: найдите людей с руками и ногами, чтобы они могли сесть и уехать, – просит у местных жителей Виталий Ким.

Он уточнил, что сейчас по области простаивает множество техники оккупантов: три "Шилки" (зенитная самоходная установка), один "Тигр", два БМП, три танка. И много ЗИЛов.

Также глава Николаевщины ищет инструкции, как управлять российскими БМП, БТР и "Искандерами", чтобы впоследствии жители могли самостоятельно перевозить технику. Когда найдет – обещает поделиться со всеми.

Недавно Виталий Ким посоветовал жителям Николаевской области, как подготовиться к встрече с оккупантами. Следует познакомиться с соседями, распределиться по группам, исследовать крыши, чтобы знать места, откуда потенциально можно бросать зажигательные смеси в оккупантов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!