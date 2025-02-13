Один человек в мире: Хегсет сказал, кто может посадить Россию и Украину за стол переговоров

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп якобы является единственным, кто способен посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Стоит отметить, что ранее глава Пентагона заявляа, что американские войска не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине.

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Кто может способствовать мирным переговорам

О возможности мирных переговоров Пит Хегсет высказался перед заседанием министров обороны стран НАТО.

Как вчера вы видели, только один человек в мире может посадить стороны за стол переговоров. Это, конечно, президент Дональд Трамп. Он вчера говорил с Путиным, с Зеленским. И мы уверены, что его цель остановить убийства и сделать устойчивый мир на континенте,

– заявил глава Пентагона.

По словам Хегсета, в четверг, 13 февраля, во время заседания министров обороны стран НАТО, состоятся "реалистичные и честные обсуждения". Он также подчеркнул, что крепкий Альянс будет защищать свободный мир и демокритический мир, а Соединенные Штаты будут сохранять за собой лидерство.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что он и Путин хотят остановить "миллионы смертей", которые происходят в войне России с Украиной.

Также Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. По словам президента США, Украине не стоит рассчитывать на границы 2014 года.