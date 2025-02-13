Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Варто зазначити, що раніше голова Пентагону заявляа, що американські війська не братимуть участі в миротворчій місії в Україні.

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Хто може сприяти мирним переговорам

Про можливість мирних переговорів Піт Гегсет висловився перед засіданням міністрів оборони країн НАТО.

Як вчора ви бачили, тільки одна людина у світі може посадити сторони за стіл перемовин. Це, звичайно, президент Дональд Трамп. Він вчора говорив з Путіним, із Зеленським. І ми впевненні, що його мета зупинити вбивства і зробити сталий мир на континенті,

– заявив голова Пентагону.

За словами Гегсета, у четвер, 13 лютого, під час засідання міністрів оборони країн НАТО, відбудуться "реалістичні й чесні обговорення". Він також підкреслив, що міцний Альянс захищатиме вільний світ і демокритичний світ, а Сполучені Штати зберігатимуть за собою лідерство.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Американський лідер заявив, що він та Путін хочуть зупинити "мільйони смертей", які відбуваються у війні Росії з Україною.

Також Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. За словами президента США, Україні не варто розраховувати на кордони 2014 року.