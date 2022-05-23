Глава Пентагона проводит "Рамштайн-2": к важной для Украины встрече присоединились новые государства

В Пентагоне провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. На нем присутствовали министры обороны более 40 стран.

Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил министров обороны 40 стран за присутствие. Также он подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Известно, что заседание было распределено на три блока

В первом – обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Во втором – о военной помощи, которую уже предоставили Украине страны-участники.

В третьем обсудили, в чем сейчас нуждается Украина в войне с Россией.

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представитель оборонной разведки Украины.

Кроме того, были и новые страны-участницы, которых не было во время прошлой встречи – Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы помочь Украине защитить себя.

– заявил Ллойд Остин.

"Сегодня для нас большая честь видеть с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – добавил Остин.

Помощь Украине от США: последние новости

Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Госпожа-посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала, на что пойдут эти деньги. В первую очередь их используют на оборону. Также часть будет направлена на поддержку экономики и гуманитарные нужды.

Ожидается, что в ближайшем будущем США оставят в Европе около сотни тысяч военнослужащих, если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

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