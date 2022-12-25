РПЦ поддерживает Путина, но умоляет не мобилизовывать священников, – ISW
Русская православная церковь попросила Кремль освобождения от мобилизации своего духовенства. РПЦ просит не мобилизовать своих священников, хотя активно поддерживает войну России в Украине.
Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института по изучению войны. Настоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что во время епархиального собрания в Москве 22 декабря услышал многочисленные беспокойства священнослужителей по поводу мобилизации церкви.
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Мобилизацию в России не поддерживают учреждения, которые контролирует Кремль
Кирилл отметил, что сейчас российское законодательство не освобождает священнослужителей от военной службы, что противоречит священным канонам по поводу участия церкви в боевых действиях.
Он добавил, что церковь получила послабление в период частичной мобилизации, но призвал Кремль формально законодательно закрепить это положение для священнослужителей.
Однако Кирилл публично заявил, что разделяет мнение Путина по поводу очень "важных вопросов" и призвал россиян "духовно мобилизоваться", чтобы Россия и Украина могли воссоединиться в единую сферу Русской православной церкви.
Российские священники также неоднократно благословляли русских военнослужащих и технику перед сражением и в военной форме к приказу Путина о мобилизации.
Просьба Кирилла также подчеркивает, что мобилизация не популярна даже среди связанных с Кремлем учреждений, несмотря на постоянную поддержку военных усилий.
Россия готовит вторую волну мобилизации
- Осенью России пришлось объявить так называемую частичную мобилизацию из-за провалов и потерь в войне против Украины. По словам аналитиков, России в целом не удалось справиться с мобилизацией.
- Тем не менее, Кремль готовит новую волну мобилизации на 2023 год. Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне готовят 200 тысяч военных для нового наступления.
- Мобилизация в России стала очень чувствительной темой, из-за чего Кремль запретил подконтрольным медиа писать о ней. В Украине не исключают сценарий, согласно которому в России объявят общую мобилизацию.