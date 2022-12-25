РПЦ поддерживает Путина, но умоляет не мобилизовывать священников, – ISW

Русская православная церковь попросила Кремль освобождения от мобилизации своего духовенства. РПЦ просит не мобилизовать своих священников, хотя активно поддерживает войну России в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института по изучению войны. Настоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что во время епархиального собрания в Москве 22 декабря услышал многочисленные беспокойства священнослужителей по поводу мобилизации церкви.

Кстати Прощупывают оборону ВСУ: в ISW рассказали о росте активности россиян на Юге

Мобилизацию в России не поддерживают учреждения, которые контролирует Кремль

Кирилл отметил, что сейчас российское законодательство не освобождает священнослужителей от военной службы, что противоречит священным канонам по поводу участия церкви в боевых действиях.

Он добавил, что церковь получила послабление в период частичной мобилизации, но призвал Кремль формально законодательно закрепить это положение для священнослужителей.

Однако Кирилл публично заявил, что разделяет мнение Путина по поводу очень "важных вопросов" и призвал россиян "духовно мобилизоваться", чтобы Россия и Украина могли воссоединиться в единую сферу Русской православной церкви.

Российские священники также неоднократно благословляли русских военнослужащих и технику перед сражением и в военной форме к приказу Путина о мобилизации.

Просьба Кирилла также подчеркивает, что мобилизация не популярна даже среди связанных с Кремлем учреждений, несмотря на постоянную поддержку военных усилий.

Россия готовит вторую волну мобилизации