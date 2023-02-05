Об этом сообщают росСМИ. Уже традиционно пишут, что якобы ни раненых, ни погибших нет.
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Меняйло посетил оккупантов вместе с работниками "Первого канала". Пропагандисты сообщили о якобы "обстреле со стороны Вооруженных Сил Украины."
Также отметили, что это произошло во время посещения позиций "осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Сергей Миняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь". Позже об обстреле глава Северной Осетии написал в своем телеграмм-канале.
"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Обычный случай на территории боевых действий", – говорится в сообщении.
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Что происходит на Запорожье: последние новости
- Россия наращивает количество войск на Запорожском направлении. Оккупанты перебросили туда "вагнеровцев".
- В информационном пространстве много новостей и прогнозов о возможном наступлении из Запорожского направления. На самом же деле ситуация совсем другая, уверяет начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.
Также он отметил: " Враг постоянно перемещается, маневрирует, пытается укрепиться и осуществлять разведывательную деятельность о происходящем у нас. Наши военнослужащие готовы".
- Мэр Мелитополя рассказал о колоссальных потерях врага. Иван Федоров отметил, что 2 февраля оккупанты перевозили 8 КамАЗов с "трехсотыми".