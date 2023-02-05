Об этом сообщают росСМИ. Уже традиционно пишут, что якобы ни раненых, ни погибших нет.

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Меняйло посетил оккупантов вместе с работниками "Первого канала". Пропагандисты сообщили о якобы "обстреле со стороны Вооруженных Сил Украины."

Также отметили, что это произошло во время посещения позиций "осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Сергей Миняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь". Позже об обстреле глава Северной Осетии написал в своем телеграмм-канале.

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Обычный случай на территории боевых действий", – говорится в сообщении.

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