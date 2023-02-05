Про це повідомляють росЗМІ. Вже традиційно пишуть, що нібито ані поранених, ані загиблих немає.

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Меняйло навідався до окупантів разом з працівниками "Першого каналу". Згодом пропагандисти повідомили про нібито "обстріл з боку Збройних Сил України."

Також зазначили, що це сталося під час відвідування позицій "осетинських добровольчих загонів та мобілізованих із республіки бійців, яким Сергій Міняйло приїхав передавати необхідну гуманітарну допомогу". Пізніше про обстріл глава Північної Осетії написав у своєму телеграм-каналі.

"У Запоріжжі потрапили під обстріл. Ніхто не постраждав. Пересічний випадок на території бойових дій", – йдеться у повідомленні.

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