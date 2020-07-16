Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский с юмором прокомментировал свою новую зарплату в период карантина – 47 тысяч вместо миллиона – и открытое в НАБУ против него дело.

О зарплате

Зарплата руководителя Укрпочты сейчас составляет 47 123 гривны. До карантина Игорь Смелянский получал миллион гривен ежемесячно, из-за чего в начале 2020 в стране даже разгорелся скандал.

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Телеграмм канал PavlovskyNews 15 июля опубликовал короткое интервью с топ-менеджером. В нем Смелянский ярко описал свое отношение к зарплатам чиновников.

Он обратил внимание, что бывшие чиновники ездят на мерседесах и живут на Печерских холмах, хотя имели зарплату 5 или 10 тысяч гривен. Более того, люди привыкли в Украине зарабатывать неофициально. Зато Укрпочта уже оплатила 202 миллиона дивидендов, чего раньше просто не бывало.

Игорь Смелянский подчеркнул, что значительно лучше, когда команда получает нормальную заработную плату, белую, и при этом не берет взятки, чем когда зарплата официально маленькая, а государство ищет способы "помочь".

Слесарь, который ремонтирует туалеты, может заработать 25 – 30 тысяч гривен в месяц. И президент Украины – столько же. Это нормально? А люди не видят ментально проблемы в том, что тот, кто ремонтирует туалеты, зарабатывает 30 тысяч. Поэтому с туалетами у нас все в порядке, а в стране – ж*па,

– считает глава Укрпочты.

О взятках и деле в НАБУ

"Если у б меня что-то неофициальное было, давно бы раскопали и расписали", – убежден Смелянский.

" Если бы я брал взятки, был бы значительно более богатым человеком. Но я настолько ценю возможность послать кого-то нах*р. А когда ты берешь взятки – так нельзя ", – иронизировал руководитель Укрпочты.

Дело же, открытое в НАБУ он считает троллингом. Там, мол, написано, что Укрпочта, которая на 100% принадлежит государству, незаконно обогатилась и позволила государству заработать дополнительно миллиард гривен.

О возможном увольнении

На фоне увольнений председателя Нацбанка и главы АМКУ Смелянский о своей судьбе в Укрпочте не переживает. Он подчеркивает, что надо понимать: " Когда вы руководитель государственной компании – вас могут снять за день".

Повод к этому найдут без проблем, ведь " работать в нашей стране по закону невозможно – потому что просто один закон противоречит другому ".

Поэтому " если завтра будет последний день – пускай будет" , – подытожил Смелянский.