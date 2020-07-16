Керівник Укрпошти Ігор Смілянський з гумором прокоментував свою нову зарплату у період карантинну – 47 тисяч замість мільйона – та відкриту в НАБУ проти нього справу.

Про зарплату

Зарплата керівника Укрпошти наразі становить 47 123 гривні. До карантину Ігор Смілянський отримував мільйон гривень щомісяця, через що на початку 2020 у країні навіть розгорівся скандал.

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Телеграм-канал PavlovskyNews 15 липня опублікував коротке інтерв'ю з топменеджером. У ньому Смілянський яскраво описав своє ставлення до зарплат чиновників.

Він звернув увагу, що колишні чиновники їздять на мерседесах і живуть на Печерських пагорбах, хоча мали зарплату 5 чи 10 тисяч гривень. Ба більше, люди звикли в Україні заробляти неофіційно. Натомість Укрпошта вже сплатила 202 мільйони дивідендів, чого раніше просто не бувало.

Ігор Смілянський наголосив, що значно краще, коли команда отримує нормальну заробітну плату, білу, і при цьому не бере хабарі, ніж коли зарплата офіційно маленька, а держава шукає способи "допомогти".

Слюсар, який ремонтує туалети, може заробити 25 – 30 тисяч гривень на місяць. І президент України – стільки ж. Це нормально? А люди не бачать ментально проблеми у тому, що той, хто ремонтує туалети, заробляє 30 тисяч. Тому з туалетами у нас все в порядку, а в країні – дупа,

– вважає глава Укрпошти.

Про хабарі й справу в НАБУ

"Якщо у б мене щось неофіційне було, давно б розкопали й розписали", – переконаний Смілянський.

"Якби я брав хабарі, був би значно багатшою людиною. Але я настільки ціную можливість послати когось нах*р. А коли ти береш хабарі – так не можна", – зіронізував керівник Укрпошти.

Справу ж, відкриту в НАБУ він вважає тролінгом. Бо там, мовляв, написано, що Укрпошта, яка на 100% належить державі, незаконно збагатилася і дозволила державі заробити додатково мільярд гривень.

Про можливе звільнення

На тлі звільнень голови Нацбанку й АМКУ Смілянський про свою долю в Укрпошті не хвилюється. Він наголошує, що треба розуміти: "Коли ви керівник державної компанії – вас можуть зняти за день".

Привід до цього знайдуть без проблем, адже "працювати в нашій країні за законом неможливо – бо просто один закон суперечить іншому".

Тож "якщо завтра буде останній день – нехай буде", – підсумував Смілянський.

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