Глава ВАКС рассказала, предлагали ли ей и коллегам взятки

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич сообщила, что ей не предлагали взятку за время работы судьей. Ее коллегам тоже.

Этим она поделилась в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Ведущая прямо спросила, предлагали ли ей и коллегам когда-нибудь взятку.

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"Нет, не предлагали. Впрочем, если бы и предлагали, у судей есть 5 дней, чтобы обратиться в компетентные органы", – заявила Танасевич.

Она подчеркнула, что случаи, когда предлагают взятку – судья обязан идентифицировать указанное лицо. Кроме того, привлечь свидетелей такого инцидента и обратиться в органы правопорядка.

Ни один судья (ВАКС – 24 канал) о таких случаях не сообщал, из чего я делаю убедительный вывод, что таких событий не было,

– добавила Танасевич.

Кто такая Елена Танасевич

Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Высший антикоррупционный суд.

Она окончила харьковскую Юридическую академию, а присягу судьи приняла в 2012 году. Работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области.

Танасевич не фигурировала в списке неблагонадежных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, обнародованный экспертами Фонда DEJURE.

В 2020 году издание "Фокус" составило рейтинг женщин Украины, больше всех влияющих на политические, общественные, культурные и экономические процессы в стране. Танасевич попала в первую десятку.

Известно также об инциденте, произошедшем 23 декабря 2020 года. Глава ВАКС была замечена на предновогодней вечеринке, которую организовал бывший регионал Сергей Кивалов в помещении филиала Одесской юракадемии на окраине Киева. С ней также были скандальные судьи Павел Вовк и Александр Тупицкий.

Источник: Википедия

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