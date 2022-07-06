Это и моя земля, 41 год здесь, – глава венгерской общины Киева о том, почему не уехал из Украины

В Украине живет большое количество венгров. Многие из них остались здесь даже несмотря на опасность, вызванную полномасштабной войной.

Венгры в Украине считают эту землю родной

Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа. Он является одним из тех венгров, которые считают Украину своей страной и не собираются отсюда уезжать.

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По его словам, к нему неоднократно обращались венгры, находившиеся в Украине под российскими обстрелами. К счастью, их община, в частности в Киеве, очень дружна, поэтому ее представители всячески друг друга поддерживают.

Тибор Томпа рассказал, что ежедневно поддерживает связь с главой Венгерской общины в Николаеве, которая фактически ежедневно страдает от вражеских атак. Он предлагал ей выехать из города на более безопасную территорию, однако она отказалась.

"Она сказала, что это уже и их земля. Она сказала: "Нет, Тибор, я остаюсь в Николаеве, здесь моя семья". И так считает подавляющее большинство венгров не только в Николаеве, но и в Киеве", – поделился глава венгров в Киеве.

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То же самое можно сказать и о самом Тиборе Томпе. Он проживает в Киеве уже 41 год и считает его своим домом.

Для меня эти люди, и эта земля фактически родная. Честно говоря, я бываю в Венгрии, но Венгрию не чувствую родиной,

– рассказал Тибор Томпа.

К слову, у него есть дом под Макаровом, который несколько пострадал во время временной оккупации Киевщины. А вот у его близких друзей и соседей остались разрушенные дома, где уже нельзя жить. Мужчина своими глазами видел те ужасы, которые совершали захватчики.

"Это просто словами не передать. Я даже приглашал венгерских журналистов, чтобы они приехали и сделали репортаж для господина Орбана и для господина Сийярто, что делает так называемый русский мир", – говорит он.

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