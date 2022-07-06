Угорці в Україні вважають цю землю рідною

Про це 24 каналу розказав очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа. Він є одним із тих угорців, які вважають Україну своєю країною та не збираються звідси виїжджати.

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За його словами, до нього неодноразово зверталися угорці, яі перебували в Україні під російськими обстрілами. На щастя, їхня громада, зокрема в Києві, дуже дружня, тож її представники усіляко один одного підтримують.

Тібор Томпа розповів, що щоденно підтримує зв'язок з очільницею Угорської громади в Миколаєві, який фактично щоденно потерпає від ворожих атак. Він пропонував їй виїхати з міста на безпечнішу територію, однак вона відмовилася.

"Вона сказала, що це вже і їхня земля. Вона сказала: "Ні, Тіборе, я залишаюся в Миколаєві, тут моя родина". І так вважає переважна більшість угорців не тільки в Миколаєві, а й у Києві", – поділився очільник угорців у Києві.

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Те ж саме можна сказати й про самого Тібора Томпу. Він мешкає у Києві вже 41 рік та вважає його своїм домом.

Для мене ці люди і ця земля фактично рідна. Чесно кажучи, я буваю в Угорщині, але Угорщину не відчуваю батьківщиною,

– розповів Тібор Томпа.

До слова, він має будинок під Макаровом, який дещо постраждав під час тимчасової окупації Київщини. А от у його близьких друзів та сусідів залишилися вщент зруйновані будинки, де вже не можна жити. Чоловік своїми очима бачив ті жахіття, які чинили загарбники.

"Це просто словами не передати. Я навіть запрошував угорських журналістів, щоб вони приїхали та зробили репортаж для пана Орбана і для пана Сіярто, що робить так званий російський світ", – каже він.

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