Глава Верховного Суда Данишевская ушла в отставку

Валентина Данишевская уволилась с должности главы Верховного Суда. Ее отставку окончательно поддержал Высший совет правосудия 30 ноября.

На посту главы Верховного Суда Данишевская находилась ровно 4 года – с 30 ноября 2017-го.

Важно ВСП отправил в отставку судью Верховного Суда Данишевскую

Как пояснили ранее в ВСП, общий стаж работы судьи Данишевской составляет более 20 лет, что дает ей право на отставку.

ВСП решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда,

– говорится в сообщении.

Что известно о судье Данишевской

С 1987 года Валентина Данишевская была главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома. В 1992 году ее назначили арбитром, а позже – судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года – судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

30 ноября 2017 Данишевская стала главой Верховного Суда путем избрания с помощью тайного голосования сроком на 4 года. С тех пор она входила в состав ВСП по должности.

После того, как судья получает 20 лет стажа, он или она может уйти на пенсию.

Отметим, что новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева. Он займет эту должность с 1 декабря 2021 года. За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей Верховного Суда.