Глава Верховного Суда Данишевская заявила, что не будет претендовать на эту должность повторно

8 октября 2021 , 13:23
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Источник:

Интерфакс-Украина

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская не будет претендовать повторно на эту должность. Она отказалась подавать свою кандидатуру.

Следовательно, в 2021 году закончит свою 4-летнюю каденцию. Об этом она сообщила 8 октября судьям Верховного Суда после пленума.

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Данишевская не будет претендовать повторно на должность главы Верховного Суда

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что не намерена повторно предлагать свою кандидатуру после того, как в ноябре 2021 года истечет ее срок пребывания на этом посту.

Поэтому чиновница подчеркнула, что судьи должны выбрать уже другого руководителя.

Я не буду предлагать свою кандидатуру. Мы должны искать в наших рядах нового председателя Верховного Суда,
– подчеркнула она.

Данишевская также добавила, что Верховный Суд соберется на пленум по рассмотрению кандидатур на должность нового главы 22 октября 2021 года.

Что известно о Валентине Данишевской

  • Валентина Данишевская работала в Арбитражном суде Запорожской области, возглавляла благотворительную организацию "Центр коммерческого права".
  • В 2015 году ее избрали в состав Общественного совета при Министерстве юстиции Украины.
  • На должность главы Верховного Суда Данишевская была назначена 30 июля 2017 года во время первого заседания Пленума новосформированного органа. Тогда состоялось тайное голосование, на котором судья набрала 67 голосов из 111.
  • Известно, что глава Верховного Суда написала письмо президенту Владимиру Зеленскому и бывшему спикеру Дмитрию Разумкова о "неконституционности" очищения Высшего совета правосудия.
Автор: Марина Васильєва