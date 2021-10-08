Глава Верховного Суда Данишевская заявила, что не будет претендовать на эту должность повторно
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Верховного Суда Валентина Данишевская не будет претендовать повторно на эту должность. Она отказалась подавать свою кандидатуру.
Следовательно, в 2021 году закончит свою 4-летнюю каденцию. Об этом она сообщила 8 октября судьям Верховного Суда после пленума.
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Данишевская не будет претендовать повторно на должность главы Верховного Суда
Глава Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что не намерена повторно предлагать свою кандидатуру после того, как в ноябре 2021 года истечет ее срок пребывания на этом посту.
Поэтому чиновница подчеркнула, что судьи должны выбрать уже другого руководителя.
Я не буду предлагать свою кандидатуру. Мы должны искать в наших рядах нового председателя Верховного Суда,
– подчеркнула она.
Данишевская также добавила, что Верховный Суд соберется на пленум по рассмотрению кандидатур на должность нового главы 22 октября 2021 года.
Что известно о Валентине Данишевской
- Валентина Данишевская работала в Арбитражном суде Запорожской области, возглавляла благотворительную организацию "Центр коммерческого права".
- В 2015 году ее избрали в состав Общественного совета при Министерстве юстиции Украины.
- На должность главы Верховного Суда Данишевская была назначена 30 июля 2017 года во время первого заседания Пленума новосформированного органа. Тогда состоялось тайное голосование, на котором судья набрала 67 голосов из 111.
- Известно, что глава Верховного Суда написала письмо президенту Владимиру Зеленскому и бывшему спикеру Дмитрию Разумкова о "неконституционности" очищения Высшего совета правосудия.