Будет следить за учениями: начальник генштаба вооруженных сил России прибыл в Беларусь

Начальник Генштаба Вооруженных сил России 9 февраля прибыл в Беларусь. Валерий Герасимов будет контролировать готовность российских военных к участию в учениях "Союзная решимость".

Совместные военные учения России и Беларуси стартуют уже 10 февраля. Из-за этого Кремль уже длительное время стягивает свою технику и военных на территорию государства-соседки.

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Начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей вооруженных сил России к участию в совместных учениях "Союзная решимость",

– говорится в сообщении.

Как будут проходить обучение

Российско-белорусские учения проходят в два этапа. Первый продолжался до 9 февраля. Тогда происходила:

переброска войск,

организация охраны важных военных объектов,

охрана госграницы в воздушном пространстве,

проверка готовности и способности воздушных сил прикрывать важные объекты на территории Беларуси.

На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля проведут сами учения. Во время них военные будут учиться "отражать внешнюю агрессию, а также противодействовать терроризму и защите интересов Союзного государства".

Россия стянула в Беларусь беспрецедентное количество войск

Кремль отправил в соседнее государство наибольшее количество вооружения со времен Холодной войны. Из-за этого в Европейском парламенте заговорили о возможной оккупации Беларуси. Депутаты выступили за защиту страны и ее территориальную целостность и независимость.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после учений планирует закупить почти все российское оружие. Мол, именно поэтому и запланированы тренировки – чтобы белорусские военные научились пользоваться новой техникой.

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