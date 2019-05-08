Глава Антикоррупционного суда озвучила первые планы на посту
Новой главой Антикоррупционного суда Украины стала судья из Харькова Елена Танасевич. Недавно она озвучила список важнейших вопросов, без решения которых учреждение не сможет начать свою работу.
Хотя судьи и часть работников аппарата уже назначены, но работы остается еще немало, рассказала она в интервью "Громадскому".
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Прежде всего нужно решить кадровые вопросы, а также обратить внимание на материально-техническое обеспечение суда, пояснила Танасевич. Кроме этого, по состоянию на сейчас нет здания, которое бы отвечало потребностям судебного учреждения.
Елена Танасевич
В ноябре 2018 года Кабмин выделил помещение для Антикоррупционного суда. Однако, по словам главы Антикорсуда, оно нуждается в капитальном ремонте, перепланировке, реконструкции. Именно поэтому сейчас ищут временное здание для судебного учреждения.
К сожалению, помещение Печерского районного суда физически не сможет вместить всех тех работников аппарата и судей, которые нужны для функционирования. Расположение суда – это фундаментальная потребность,
– прокомментировала Танасевич.
Новоизбранная глава Антикоррупционного суда также рассказала, что суд начнет свою работу 5 сентября 2019 года. Поэтому она надеется, что к тому времени все текущие проблемы удастся решить.
Кто такая Елена Танасевич?37-летняя судья закончила Харьковскую юридическую академию, присягу судьи составила в 2012 году. Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. По данным фонда DEJURE, Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд.
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Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?Орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления относительно хищения бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.
Закон о создании Высшего антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года. Осенью кандидаты в ВАС прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.
Они должны были соответствовать таким требованиям:
- иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;
- судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";
- иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.
6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей избрала победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее представлению 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.
Полный список судей Высшего антикоррупционного суда – смотрите здесь