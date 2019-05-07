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      Известно, когда Антикоррупционный суд начнет работу

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      Известно, когда Антикоррупционный суд начнет работу
      Известно, когда Антикоррупционный суд начнет работу / Фото из открытых источников

      Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняли решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.

      Соответствующее решение судьи приняли на собрании во вторник вечером, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Хороший старт, – Центр противодействия коррупции о Танасевич в Антикоррупционном суде

      Для работы Антикоррупционного суда Кабмин выделил два помещения в Киеве, но здания нуждаются в реконструкции. Временно суд размещается в помещении Печерского райсуда столицы на улицах Крещатик и Гайцана.

      Почему суд заработает только в сентябре? Експертка Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская пояснила журналистам 24 канала, что есть определенные технические вещи, которые нужно сделать, чтобы суд технически мог заработать. "Это не выглядит как сознательное затягивание работы суда, выглядит так, что действительно есть ряд моментов, которые нужно сделать", – добавила Красносельская.

      В Киеве 7 мая состоялись собрания судей Высшего антикоррупционного суда, на котором председателем органа избрана 37-летняя Елена Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет. Заместителем председателя суда избрали Евгения Крука.

      Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?Орган судебной власти, который будет рассматривать дела относительно топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребления властью, незаконное обогащение, взяточничество.

      Закон о создании Высшего антикоррупционного суда было принято в июне 2018 года. Осенью кандидаты в ВАС прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.

      Они должны были соответствовать следующим требованиям:
      иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет;
      судья Антикоррупционного суда должен будет отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";
      иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

      6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей выбрала победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее запросу 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.

      Полный список судей Высшего антикоррупционного суда смотрите здесь.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Антикоррупционный суд
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