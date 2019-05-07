Відомо, коли Антикорупційний суд розпочне роботу

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.

Відповідне рішення судді ухвалили на зборах у вівторок увечері, пише "Інтерфакс-Україна".

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Для роботи Антикорупційного суду Кабмін виділив два приміщення у Києві, але будівлі потребують реконструкції. Тимчасово суд розміщується в приміщенні Печерського райсуду столиці на вулицях Хрещатик і Гайцана.

Чому суд запрацює лише у вересні? Експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська пояснила журналістам 24 каналу, що є певні технічні речі, які потрібно зробити, аби суд технічно міг запрацювати. "Це не виглядає як свідоме затягування роботи суду, виглядає так, що дійсно є низка моментів, які потрібно зробити", – додала Красносільська.

У Києві 7 травня відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких головою органу обрали 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років. Заступником голови суду обрали Євгена Крука.

Що таке Вищий антикорупційний суд і як його створювали?Орган судової влади, який буде розглядати справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.



Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.



Вони повинні були відповідати таким вимогам:

- мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;

- суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";

- мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.



6 брезеня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала переможців конкурсуна посади у Вищому антикорупційному суді України. За її поданням 11 квітня Президент Петро Порошенко призначив своїми указами на посади 38 суддів ВАС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За словами гаранта, серед них є судді, науковці і адвокати.



Повний список суддів Вищого антикорупційного суду – дивіться тут.