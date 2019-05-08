Голова Антикорупційного суду озвучила перші плани на посаді

Новою головою Антикорупційного суду України стала суддя з Харкова Олена Танасевич. Нещодавно вона озвучила перелік найважливіших питань, без розв'язання яких установа не зможе розпочати свою роботу.

Хоча судді та частина працівників апарату вже призначені, та роботи залишається ще чимало, розповіла вона у інтерв'ю "Громадському".

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Насамперед потрібно розв'язати кадрові питання, а також звернути увагу на матеріально-технічне забезпечення суду, пояснила Танасевич. Крім цього, станом на зараз немає будівлі, яка б відповідала потребам судової установи.



Олена Танасевич

У листопаді 2018 року Кабмін виділив приміщення для Антикорупційного суду. Однак, за словами голови Антикорсуду, воно потребує капітального ремонту, перепланування, реконструкції. Саме тому зараз шукають тимчасову будівлю для судової установи.

На жаль, приміщення Печерського районного суду фізично не зможе вмістити всіх тих працівників апарату і суддів, які потрібні для функціонування. Розташування суду – це фундаментальна потреба,

– прокоментувала Танасевич.

Новообрана голова Антикорупційного суду також розповіла, що суд розпочне свою роботу 5 вересня 2019 року. Тож вона сподівається, що до того часу всі поточні проблеми вдасться розв'язати.

Хто така Олена Танасевич?37-річна суддя закінчила Харківську юридичну академію, присягу судді склала у 2012 році. Раніше працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області. Її чоловік Михайло Танасевич займається бізнесом у Харкові. За даними фундації DEJURE, Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду.



Що відомо про нерухомість Олени Танасевич – читайте у матеріалі 24 каналу

Що таке Вищий антикорупційний суд і як його створювали?Орган судової влади, який буде розглядати справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.



Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Восени кандидати до ВАС пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.



Вони повинні були відповідати таким вимогам:

- мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;

- суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";

- мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.



6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала переможців конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді України. За її поданням 11 квітня Президент Петро Порошенко призначив своїми указами на посади 38 суддів ВАС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За словами гаранта, серед них є судді, науковці і адвокати.



Повний список суддів Вищого антикорупційного суду – дивіться тут