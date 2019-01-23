Глава МВФ рассказала о встрече с Порошенко и дальнейших намерениях

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард прокомментировала результаты встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Она заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, однако для этого нужны эффективные реформы.

Об этом говорится в заявлении Лагард, которую опубликовала пресс-служба Фонда.

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Лагард назвала разговор с Президентом Украины "конструктивным".

У меня была хорошая и конструктивная встреча с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденной Исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года,

– заявила она.

Глава МВФ подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях. Однако для этого необходимо эффективное внедрение реформы.

"Я также подчеркнула насущную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более сильному (экономическому – 24 канал) росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей", – добавила глава МВФ.

К слову, со своей стороны, Президент Украины рассказал, что во время встречи удалось обсудить состояние развития сотрудничества Украины с МВФ и начало реализации новой программы Stand-by. Кроме того, поговорили и о перспективах экономического роста Украины в 2019 году.

Что предусматривает программа Stand-by?18 декабря 2018 года Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Общий объем финансирования составит 3,9 миллиарда долларов. Уже 21 декабря МВФ перечислил Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.



Кроме того, благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимальнгого за последние 5 лет значения – 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.



Вместе с тем, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня, а также Украина должна отказаться от введения другого уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.



Новая программа сотрудничества должна заменить программу EFF, которая действовала в Украине с 2015 года.