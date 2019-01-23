Голова МВФ розповіла про зустріч з Порошенком та подальші наміри

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард прокоментувала результати зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі. Вона заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, однак для цього потрібні ефективні реформи.

Про це йдеться в заяві Лагард, яку опублікувала прес-служба Фонду.

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Лагард назвала розмову із Президентом України "конструктивною".

У мене була хороша і конструктивна зустріч з Президентом Порошенко і його командою, під час якої ми обговорили останні економічні події і перспективи для України, а також реалізацію заходів в рамках угоди Stand-By, затвердженої Виконавчою радою МВФ 18 грудня 2018 року,

– заявила вона.

Очільниця МВФ підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях. Однак для цього необхідне ефективне запровадження рефорим.

"Я також підкреслила нагальну необхідність для України прискорити реформи і перейти до сильнішого (економічного – 24 канал) зростання, який необхідний для стійкого підвищення рівня життя людей", – додала голова МВФ.

До слова, зі свого боку, Президент України розповів, що під час зустрічі вдалось обговорити стан розвитку співпраці України з МВФ та початок реалізації нової програми Stand-by. Окрім того, поговорили і про перспективи економічного зростання України у 2019 році.

Що передбачає програма Stand-by?18 грудня 2018 року Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Загальний обсяг фінансування складе 3,9 мільярда доларів. Вже 21 грудня МВФ перерахував Україні перший транш у розмірі 1,4 мільярда доларів.



Крім того, завдяки перерахуванню траншу МВФ обсяг міжнародних валютних резервів України досяг максимальнгого за останні 5 років значення — 20,1 мільярда доларів. Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.



Разом з тим, міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення(накопичувальних пенсій) у 2019 році.



Нова програма співпраці має замінити програму EFF, яка діяла в Україні з 2015 року.