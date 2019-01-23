Президент Порошенко зустрівся з головою МВФ Крістін Лагард: про що говорили

У середу, 23 січня, у Давосі український гарант Петро Порошенко зустрівся з очільницею Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Про це президент України повідомив у своєму Twitter-акаунті.

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Однією з тем зустрічі стало обговорення запуску нової 14-місячної програми кредитування для України Stand-by.

Під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Лагард у Давосі обговорили стан розвитку співпраці Україна – МВФ та початок реалізації нової програми Stand-by, а також перспективи економічного зростання України у 2019 році,

– зазначив Порошенко.

Під час зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у Давосі обговорили стан розвитку співпраці Україна-МВФ та початок реалізації нової програми «Стенд-бай», а також - перспективи економічного зростання України у 2019 році pic.twitter.com/ZItBGPfAzH — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 січня 2019 р.

Що передбачає програма Stand-by?18 грудня 2018 року Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Загальний обсяг фінансування складе 3,9 мільярда доларів. Вже 21 грудня МВФ перерахував Україні перший транш у розмірі 1,4 мільярда доларів.



Крім того, завдяки перерахуванню траншу МВФ обсяг міжнародних валютних резервів України досяг максимальнгого за останні 5 років значення — 20,1 мільярда доларів. Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.



Разом з тим, міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.



Нова програма співпраці має замінити програму EFF, яка діяла в Україні з 2015 року.