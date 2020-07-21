Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в 2017 году отобрал у бизнесмена Сергея Хановича роскошный особняк на 1500 квадратных метров. Только вот не учел, что там стояла система "умный дом". Ханович переехал в Киев и отдал пароли к системе в Службу безопасности Украины.

С 2017 несколько лет Денис Пушилин жил в отобранном у донецкого бизнесмена доме. И все это время СБУ прослушивала его и членов его семьи разговоры.

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Об этом Сергей Ханович – тот самый бизнесмен, которому юридически принадлежит украденный Пушилиним особняк – рассказал журналисту и представителю переселенцев из Донецкой области в ТКГ Денису Казанскому .

Что рассказал Ханович о своем доме и проколе Пушилина

По словам бизнесмена, на оккупированных территориях его активы захвачены или разграблены (сам он переселился в Киев). А в особняк Хановича, расположенный в Донецке по улице Соловьяненко, заселился лично главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин с семьей.

Несколько лет бизнесмен молчал об истории с захваченным зданием – и не просто так: ведь с 2017 и до сих пор исправно работала установлена в апартаментах система "умный дом" (боевики даже не проверили дом, который захватили). Благодаря этой системе в СБУ могли слушать разговоры Пушилина, его родственников и гостей.

Когда у меня поселился Пушилин, его люди даже не проверили, что в этом доме есть. А я люблю технику, у меня там "умный дом". И соответствующие службы смогли подключиться к внутренней сети,

– сообщил Ханович.

И добавил, что дальше "могли прослушивать все даже через датчик дыма". Однако, к сожалению, недавно выяснилось, что оборудование таки перестало работать. " Но, как сейчас модно говорить, флешки в Гаагу готовы ", – пошутил Ханович.

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