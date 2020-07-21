Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін у 2017 році відібрав у бізнесмена Сергія Хановича розкішний особняк на 1500 квадратних метрів. Тільки от не врахував, що там стояла система "розумний будинок". Ханович переїхав до Києва та віддав паролі до системи в Службу безпеки України.

З 2017 кілька років Денис Пушилін мешкав у відібраному в донецького бізнесмена будинку. І весь цей час СБУ прослуховувала його та членів його родини розмови.

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Про це Сергій Ханович – той самий бізнесмен, якому юридично належить вкрадений Пушиліним особняк – розповів журналісту й представнику переселенців з Донецької області в ТКГ Денису Казанському.

Що розповів Ханович про свій будинок та прокол Пушиліна

За словами бізнесмена, на окупованих територіях його активи захоплені або розграбовані (сам він переселився до Києва). А в особняк Хановича, розташований у Донецьку на вулиці Солов'яненка, заселився особисто ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін з родиною.

Кілька років бізнесмен мовчав про історію із захопленим будинком – і не просто так: адже з 2017 і дотепер справно працювала встановлена в апартаментах система "розумний будинок" (бойовики навіть не перевірили будинок, який захопили). Завдяки цій системи в СБУ могли слухати розмови Пушиліна, його родичів та гостей.

Коли у мене оселився Пушилін, його люди навіть не перевірили, що в цьому будинку є. А я люблю техніку, у мене там "розумний будинок". І відповідні служби змогли під'єднатися до внутрішньої мережі,

– повідомив Ханович.

І додав, що далі "могли прослуховувати все навіть через датчик диму". Однак, на жаль, нещодавно з'ясувалося, що обладнання таки перестало працювати. "Але, як зараз модно говорити, флешки в Гаагу готові", – зіронізував Ханович.

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