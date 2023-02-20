Разжигал вражду: руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщила о подозрении СБУ

В Черкасской области сообщили о подозрении руководителю епархии УПЦ Московского патриархата. Митрополит распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, под руководством подозреваемого на сайте епархии УПЦ МП размещали пропагандистские материалы.

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Что известно о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП

СБУ собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ МП в разжигании межконфессиональной розни.

По данным следствия, священнослужитель в своих публичных выступлениях разжигал религиозную вражду и ненависть, а также оскорблял чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

– отметили в офисе генпрокурора.

Видеозаписи с высказываниями подозреваемого публично распространялись на видеохостинге. Разжигание религиозной розни уже подтверждено выводами экспертов.

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Под руководством подозреваемого также распространяли российскую пропаганду

Кроме того, установлено, что под руководством руководителя Черкасской епархии администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы по пропагандистским сайтам РПЦ, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru.

В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни,

– отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

компьютерная техника и мобильные телефоны;

сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Руководителю Черкасской УПЦ МП объявили подозрение / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

В настоящее время руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщено о подозрении по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков". Также идет расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Решается вопрос о квалификации действий причастных по статье "Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".

Чтобы вернуть украинских воинов, России отдали священника УПЦ МП

Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП теперь грозит штраф или ограничением свободы сроком до пяти лет, или до трех лет тюрьмы.

16 февраля Украина вернула из российского плена еще 100 наших защитников. Как выяснилось, для этого обмена стране-агрессорке пришлось отдать коллаборанта – священника УПЦ МП.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что "священнослужитель" способствовал оккупантам, помогал захватчикам проводить так называемые псевдовыборы.

Более того, сама Россия попросила передать ей этого священника. Украинская сторона не возражала, ведь это позволило вернуть домой защитников и одного гражданского.

В СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в Россию в рамках обмена отправили настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ Николая Зирку. Он правил в поселке городского типа Яровая Лиманской общины на Донетчине.