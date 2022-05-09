Главе Евросовета пришлось прятаться в укрытие во время воздушной тревоги в Одессе, – СМИ

Шарль Мишель – глава Европейского Совета – в понедельник, 9 мая, посетил Одессу. Впоследствии СМИ сообщили, что во время воздушной тревоги ему пришлось прятаться в укрытии.

Мишель прибыл в Одессу, чтобы еще раз продемонстрировать, как Евросоюз поддерживает Украину. Визит пал на символическую дату – 9 мая страны ЕС отмечают день Европы.

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В Одессе глава Евросовета подчеркнул: украинцы – не сами. Мишель также добавил, что в Одессе народ защищает свои памятники от куль и ракет, а свободу от агрессии России.

В Одессе глава Евросовета Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретились с Геннадием Трухановым (мэром Одессы) и Максимом Марченко (главой местной ОВА).

Зеленский пообщался с Мишелем

Президент Владимир Зеленский также пообщался с Мишелем во время визита в Одессу. Правда, в видеоформате. Украинский лидер поблагодарил главу Евросовета за проявленную смелость. Зеленский подчеркнул: он очень рад, что Евросоюз поддерживает Украину на самом высоком уровне.

Я очень рад, что сегодня на самом высоком уровне Европейский Союз поддерживает Украину именно в это время, когда проявления нацизма, к сожалению, существуют и возрождаются. Но они не должны распространяться, и мы вместе вместе с вами делаем все для этого,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер призвал не допустить продовольственного кризиса в мире. Зеленский подчеркнул, что Россия блокирует проход торговых суден в украинские порты. Между тем, Украина обеспечивает хлебом 400 миллионов человек в разных странах мира.

Ракетный удар по Одессе

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 9 мая Россия нанесла удар по Одессе четырьмя ракетами типа "Оникс". Их запустили из "Бастиона" – ракетного комплекса. Его российские захватчики разместили на территории временно оккупированного Крыма.

Одесситов призывали быть крайне осторожными и не легкомыслить своей безопасностью. Во время воздушной тревоги необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты. В командовании "Юг" заявили, что угроза повторных ракетных ударов, в частности, по Одессе, остается большой.

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В Одессе длится затяжной комендантский час. Он началса в 22:00 8 мая и продлится до 05:00 10 мая.